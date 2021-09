Bilancio consolidato del Comune di Piacenza, ok lampo nella seduta congiunta delle commissioni affari istituzionali e sviluppo economico.

Alla presentazione della relazione dell’assessore al bilancio Paolo Passoni non ha fatto seguito alcun intervento, con il via libera arrivato grazie ai voti favorevoli della maggioranza mentre la minoranza non ha partecipato al voto e ha rimandato gli interventi al consiglio comunale.

Foto 2 di 2



In tutto la seduta è durata quindi pochi minuti, il tempo necessario per l’assessore Passoni di fare il punto rispetto al bilancio dell’ente e alle sue partecipate, a conclusione di un anno, come il 2020, non facile.

Lo stato patrimoniale di palazzo Mercanti ammonta a 735.821.647 euro, con un risultato di esercizio pari a 598.961 euro. Per quanto riguarda Asp quest’ultimo dato è di – 608.806 euro, per la Fondazione Teatri il risultato di esercizio è di 7.157 euro; mentre è di 403.961 euro per le Farmacie Comunali Piacentine, – 525.716 euro per Piacenza Expo, Piacenza Infrastrutture spa vede un risultato di esercizio pari a 537.730 euro, Tempi Agenzia è sostanzialmente in pareggio (1.440), Acer invece ha un risultato di 158.198 euro, quello di Lepida ammonta a 61.229, per Tutor invece si parla di 93.475 euro.