Bobbio, weekend ricco di iniziative al monastero di San Colombano

Secondo e ultimo fine settimana per l’edizione 2021 “Monasteri Aperti”, iniziativa promossa da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con la Conferenza Episcopale della Regione Emilia-Romagna e il Circuito dei Cammini dell’Emilia Romagna, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della CEI.

A Bobbio (Piacenza) un programma ricco di iniziative, con fulcro l’ex monastero di San Colombano, con i due musei che trovano sede nei suoi spazi: il Museo dell’Abbazia e il Museo Collezione Mazzolini, in un percorso che illustrerà il riuso degli spazi monastici e il processo di trasformazione di essi nel borgo contemporaneo.

Di seguito il programma:

2 ottobre

h.14.30 – h.15.30 – h. 16.30

– Visite guidate alle collezioni “Museo dell’Abbazia” e “Museo Collezione Mazzolini”

€ 10,00 comprensivi di biglietti

H.18.00

– Aperitivo in arte: “…Anche se non è di arte sacra …” – la genesi della Collezione Mazzolini e il dialogo del contemporaneo nel nucleo medievale

€ 12,00 comprensivo di biglietto museo

3 ottobre

h. 10.30 – h. 11.30 – h.14.30 – h.15.30 – h. 16.30

– Visite guidate alle collezioni “Museo dell’Abbazia” e “Museo Collezione Mazzolini”

€ 10,00 comprensivi di biglietti

h.16.00

– Laboratorio Didattico: “ABC dell’arte del Novecento” alla scoperta dell’arte moderna tramite narrazione, visita animata con giochi di osservazione, laboratorio creativo con progettazione e assemblaggio di diversi materiali, per dare vita a creazioni personali ispirate dalle opere

€ 7,00

Info e prenotazioni: info@cooltour.it; 351. 7221207; 340.5492188. Per aperitivo culturale e laboratorio didattico prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente all’evento