Bomba da mortaio lungo le rive del Trebbia, gli artificieri la fanno brillare

E’ stato fatto brillare questa mattina (9 settembre) un ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi da un cittadino lungo le rive del fiume Trebbia a Bobbio, in località Fornace.

Le operazioni si sono svolte sotto il coordinamento della Prefettura di Piacenza. L’ordigno, una bomba da mortaio da 8 cm HE di fabbricazione tedesca, è stato rimosso dagli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri e trasportato in sicurezza presso un terreno agricolo nelle immediate vicinanze dove è stato posizionato in una buca-fornello, ricoperta e quindi fatta brillare.