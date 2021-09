Borgonovo, soccorso ciclista 45enne colpito da malore: è grave

Sono gravi le condizioni di un ciclista soccorso nel pomeriggio del 17 settembre lungo la provinciale a Castelnuovo di Borgonovo (Piacenza).

Si tratta di un piacentino di 45 anni, che sarebbe stato colto da un malore improvviso. L’uomo si trovava in compagnia di altri ciclisti, che gli hanno prestato i primi soccorsi; scattato l’allarme, sul posto si sono portate l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’automedica del 118, con i sanitari che hanno praticato le manovre di rianimazione. Attivato anche l’elisoccorso, decollato da Parma e atterrato in un campo a margine della carreggiata. Dopo le prime cure, lo sfortunato ciclista è stato condotto in volo in codice rosso all’ospedale di Parma per il ricovero nel reparto di rianimazione.

Sul posto, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, anche gli agenti della Polizia Stradale di Piacenza.