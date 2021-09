Cade dalla bici e batte la testa, 70enne trasportato a Parma in eliambulanza

E’ intervenuta l’eliambulanza nel pomeriggio del 27 settembre per soccorrere un 70enne rimasto coinvolto in una caduta, mentre era sella alla propria bicicletta, in località Bravi di Vernasca (Piacenza).

L’uomo sarebbe caduto da solo, forse a causa di un malore, ma la dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire: non vi sarebbero veicoli coinvolti. A seguito della caduta ha riportato un trauma cranico; soccorso dai sanitari della Pubblica Assistenza di Pellegrino Parmense e dall’auto infermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo, sul posto è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Parma e atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente.

Dopo le prime cure, lo sfortunato ciclista è stato condotto in volo in codice giallo all’ospedale Maggiore di Parma.