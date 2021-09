Cade dalla scala e batte la testa, 74enne a Parma in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni di un uomo di 74 anni rimasto coinvolto in un incidente domestico nel tardo pomeriggio del 23 settembre.

E’ accaduto in un’abitazione in Strada dei Montini, nel Comune di Ponte dell’Olio (Piacenza). Secondo una prima ricostruzione, il 74enne, salito su una scala per riparare una persiana, avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di oltre due metri e battendo la testa. Scattato l’allarme, sul luogo dell’incidente si sono portati i sanitari con l’ambulanza della Pubblica Assitenza Valnure e l’autoinfermieristica del 118. Nella caduta l’uomo ha riportato un importante trauma cranico ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Parma. Dopo le prime cure, il 74enne è stato quindi trasportato in volo in codice rosso all’ospedale Maggiore della città ducale.