Cade sulla pista da motocross, 12enne a Parma in eliambulanza

Intervento dell’eliambulanza nel pomeriggio del 17 settembre per soccorrere un ragazzino di 12 anni rimasto vittima di una brutta caduta in moto. E’ accaduto intorno alle 16 sulla pista da motocross di viale dell’Agricoltura a Piacenza. Secondo quanto si è appreso, il 12enne è stato disarcionato dalla due ruote finendo a terra e procurandosi alcune ferite. E’ stato soccorso dai sanitari intervenuti con l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza e l’autoinfermieristica del 118.

Sul luogo dell’incidente è atterrata anche l’eliambulanza, decollata da Parma, che ha trasportato il giovane centauro all’ospedale Maggiore della città ducale per accertamenti . Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.