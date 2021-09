Canottaggio, oro europeo per la piacentina Maria Sole Perugino

Ancora un grande risultato per lo sport piacentino in questa estate così ricca di soddisfazioni: Maria Sole Perugino ha conquistato in Polonia il titolo europeo di canottaggio nel quattro di coppia pesi leggeri insieme alle compagne di squadra Sara Borghi, Greta Schwartz e Matilde Barison.

Nella finale a due le azzurre si sono imposte sulla Germania, mettendosi così al collo una delle quattro medaglie d’oro conquistate dall’Italia nella competizione europea (nove in totale). 19 anni, cresciuta nella Vittorino da Feltre e ora tesserata per la Società Canottieri Baldesio di Cremona, Maria Sole Perugino era alla sua prima convocazione azzurra. “Un risultato eccezionale – i complimenti del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e dell’assessore allo Sport Stefano Cavalli -: congratulazioni vivissime a Maria Sole Perugino che ha portato alto il nome di Piacenza e della Società Vittorino da Feltre, che in questi anni ha accompagnato la sua crescita agonistica e il suo talento. Un nuovo, prestigioso traguardo che è motivo d’orgoglio per la città”.