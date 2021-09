Canottieri Ongina, si parte il 17 ottobre a Rovereto “Vogliamo essere protagonisti”

Trentino in partenza e in arrivo per la Canottieri Ongina, con la regione che sarà agli estremi della nuova avventura pallavolistica della formazione piacentina allenata da Gabriele Bruni.

I gialloneri debutteranno il 17 ottobre a Rovereto contro la Policura Lagaris, mentre sabato 23 ci sarà l’esordio casalingo contro i giovani del Trentino Volley, club di Superlega. L’ultimo match del 2021 sarà il 18 dicembre a Caselle (Verona),mentre il girone d’andata si concluderà l’8 gennaio contro Ks Rent Trentino (in casa), formazione che poi il 26 marzo ospiterà i piacentini nell’ultimo match di regular season. “Il nostro calendario – commenta Donato De Pascali, direttore sportivo della Canottieri Ongina – è un buon percorso lineare per una squadra che ambisce a un ruolo da protagonista. Sulla carta prevedo che le ultime cinque giornate servano a definire sia il nostro piazzamento in regular season (tre saranno presumibili scontri diretti) sia la spinta con cui, se saremo bravi, potremo cercare di approcciare i play off. Commentare un calendario, comunque, è sempre un po’ aleatorio”.

Il calendario della Canottieri Ongina in serie B maschile (girone C)

Prima giornata (andata 17 ottobre, ritorno 15 gennaio): Policura Lagaris-Canottieri Ongina

Seconda giornata (andata 23 ottobre, ritorno 22 gennaio): Canottieri Ongina-Trentino Volley

Terza giornata (andata 30 ottobre, ritorno 29 gennaio): Canottieri Ongina-Mgr Grassobbio

Quarta giornata (andata 6 novembre, ritorno 5 febbraio): Volley Cavaion-Canottieri Ongina

Quinta giornata (andata 13 novembre, ritorno 12 febbraio): Canottieri Ongina-Valtrompia Volley

Sesta giornata (andata 20 novembre, ritorno 19 febbraio): Radici TV Cazzago-Canottieri Ongina

Settima giornata (andata 27 novembre, ritorno 26 febbraio): Canottieri Ongina-Gabbiano Mantova

Ottava giornata (andata 4 dicembre, ritorno 5 marzo): Imecon Crema-Canottieri Ongina

Nona giornata (andata 11 dicembre, ritorno 12 marzo): Canottieri Ongina-Acv Miners

Decima giornata (andata 18 dicembre, ritorno 19 marzo): Arredopark Dual Caselle-Canottieri Ongina

Undicesima giornata (andata 8 gennaio, ritorno 26 marzo): Canottieri Ongina-Ks Rent Trentino.