Card per fare spesa nei negozi di Rivergaro, per richiederla c’è tempo fino al 30 settembre

L’Amministrazione Comunale di Rivergaro ha prorogato il termine per la presentazione delle domande

relative al bando a sostegno delle famiglie e delle attività economiche rivergaresi.

“Per sostenere ulteriormente sia i rivergaresi che hanno affrontato le difficoltà dettate dalla pandemia, sia le attività del nostro territorio – ricorda l’Assessore ai Servizi Sociali Monica Rancati – l’Amministrazione Comunale ha stanziato 150.000 euro dei fondi Covid ricevuti per far fronte all’emergenza della pandemia. Sul sito comunale e presso gli sportelli del Comune di Rivergaro è disponibile la modulistica per richiedere la River Card. Per consentire una maggiore partecipazione, è stato prorogato il termine per presentare le domande al 30 settembre 2021”.

Il bando attribuisce a tutte le famiglie residenti sul territorio rivergarese con un reddito lordo inferiore a 20 mila euro, se il nucleo è composto solo da una persona, o inferiore a 40 mila euro, se il nucleo è composto da più di una persona, una carta prepagata da utilizzare esclusivamente nei negozi e nelle attività artigianali di Rivergaro.

Il bando permetterà ai richiedenti di ottenere una carta prepagata di 250€ per i nuclei monocomponenti,

300€ per i nuclei composti da 2 persone, 350€ per i nuclei con 3 componenti e 400€ per i nuclei con 4 o più componenti. L’importo verrà incrementato ulteriormente di 50€ per ogni figlio residente all’interno del nucleo con meno di 21 anni e di 50€ per ogni persona in stato di disabilità certificata con invalidità superiore al 50%. In ogni caso, l’ammontare complessivo del contributo non potrà essere superiore a 500€ per ciascun nucleo.