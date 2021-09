Cassonetto in fiamme in via Martiri, bruciano sterpaglie in via Calciati: vigili del fuoco al lavoro

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio del 7 settembre in via Martiri della Resistenza a Piacenza.

A far scattare le segnalazioni un incendio in un contenitore dei rifiuti collocato lungo la strada; il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere rapidamente le fiamme prima che potessero propagarsi raggiungendo una vettura parcheggiata nelle vicinanze. Da chiarire le cause dell’incendio, forse provocato da un mozzicone di sigaretta ancora acceso gettato all’interno del cassonetto.

Sempre nel pomeriggio, una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza è stata impegnata per un incendio di sterpaglie nella zona di via Calciati che ha provocato un denso fumo nero; numerose le chiamate al 115, anche in questo caso le fiamme sono state domate grazie al rapido intervento dei pompieri.