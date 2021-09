Centauro cade in Val d’Aveto, trasportato a Parma

Centauro cinquantenne perde il controllo della moto e rimane ferito. È successo nel pomeriggio di sabato 25 settembre in Val D’Aveto. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e l’auto medica del Pronto Soccorso di Bobbio.

A seguito del sinistro l’uomo ha riportato un trauma cranico, pertanto è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso di Parma. Nel frattempo ha ricevuto le prime cure da parte dei sanitari ed è stato caricato sull’ambulanza fino al campo sportivo di Salsominore, dov’è atterrato il velivolo. È stato quindi trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma in codice giallo. Per ricostruire la dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Bobbio.