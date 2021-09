Centro per le Famiglie in festa, tante iniziative in calendario. Nuovo punto di ascolto per genitori

Incontri, flash mob, uno spettacolo teatrale: sono tanti gli appuntamenti in calendario tra il 23 e il 26 settembre, per bambini e genitori, nell’ambito della festa organizzata dal Centro per le Famiglie dal titolo “Decliniamo la parola ‘nascita’”.

Durante tutti gli eventi verrà presentato il nuovo spazio di ascolto comunale “La casetta del giardiniere”, servizio rivolto a genitori in attesa e neo genitori.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI