Chiavette Usb: i gadget personalizzati che piacciono ai clienti

Da ormai diversi anni le chiavette usb personalizzate possono essere considerate dei gadget aziendali di sicura efficacia. Il motivo è presto detto: nell’epoca attuale il bene più importante e di maggior valore che ognuno di noi possiede è rappresentato dai dati. Dati che, ormai, sono tutti virtuali: non solo le fatture e i documenti di lavoro, ma anche le bollette, le foto delle vacanze, i pezzi del cantante preferito, perfino i libri. Questi dati, come è evidente, devono essere conservati e protetti; di tanto in tanto, poi, c’è bisogno anche di scambiarli e di mandarli in giro. Ecco a che cosa servono le chiavette usb personalizzate .

Versatilità: il segreto del successo

Era il 1999 l’anno in cui per la prima volta è stato presentato al pubblico uno spazio di archiviazione virtuale, frutto dell’ingegno e delle intuizioni di Dov Moran. Da allora sono trascorsi più di 20 anni e la tecnologia ha compiuto dei notevoli passi in avanti. La vita quotidiana mette in risalto la necessità di scambiare i dati in modo sempre più consistente, per non dire pressante. Per fortuna ci sono le pen drive, verrebbe da dire: accessori di cui non si può non apprezzare la versatilità, grazie a cui vengono utilizzate in una grande varietà di contesti: in solitudine o tra amici, ma anche a scuola, sul posto di lavoro, e così via.

Perché scegliere le chiavette usb personalizzate come gadget aziendali

Sono davvero tanti i vantaggi che derivano dall’uso delle chiavette usb personalizzate, che per altro si dimostrano decisamente pratiche in virtù delle loro dimensioni ridotte. Insomma, sono davvero maneggevoli, e per questo possono essere portate dappertutto, ovunque si desideri. La capienza delle chiavette di oggi è per certi versi perfino incredibile, nell’ordine dei giga. Esse, inoltre, sono realizzate con materiali avanzati dal punto di vista tecnologico, e in molti casi sono perfino ecologiche.

Dove trovare le migliori pen drive

Le chiavette usb personalizzate, insomma, meritano di essere inserite nella lista dei migliori articoli promozionali per far conoscere un business. Ma, ovviamente, bisogna trovare un fornitore affidabile: è il caso di HiGift , che da quasi 10 anni è un valido e apprezzato punto di riferimento in questo settore. Quello che viene messo a disposizione della clientela è un assortimento certificato, nel senso che tutti i prodotti sono conformi con le normative europee in vigore in tema di ambiente e di sicurezza. In questo settore la certificazione del prodotto non è un aspetto da sottovalutare: HiGift si dimostra una realtà attenta alle esigenze dei consumatori, impegnata a consegnare tutti gli ordini con la massima puntualità, sia quando gli articoli arrivano dalla Cina, sia quando essi provengono dal magazzino italiano.

Guida alla scelta delle chiavette usb

Per una scelta oculata ed efficace, in ogni caso, è indispensabile valutare con la massima attenzione il target a cui ci si sta rivolgendo: capire qual è il pubblico di riferimento serve anche a definire il messaggio che dovrà essere trasmesso. Vale la pena di sapere, poi, che nel momento in cui si comprano chiavette usb personalizzate – ma questo discorso vale anche per qualunque altro dispositivo di memoria – viene richiesto il pagamento della tassa Siae, vale a dire il contributo di copia privata, che è richiesto per tutti i supporti, siano essi di natura analogica o digitale, su cui è possibile salvare contenuti che sono protetti dai diritti d’autore. Comunque, in genere i prezzi che vengono mostrati nei cataloghi comprendono già la tassa Siae; pertanto non ci sono brutte sorprese o costi extra di cui preoccuparsi.

Le chiavette usb tradizionali

Le chiavette usb tradizionali sono un grande classico, disponibili in una grande varietà di colori. La peculiare forma twister è sinonimo di sicurezza e di maneggevolezza. Queste chiavette possono essere personalizzate con facilità, per esempio per mezzo della stampa con incisione laser. Ovviamente, la conformazione dei dispositivi può essere modificata a seconda delle esigenze e del tipo di clientela a cui ci si rivolge: quando il target è altolocato, una finitura in alluminio lucido è il dettaglio che fa la differenza. Ma si può pensare anche di fornire le chiavette usb personalizzate all’interno di custodie anch’esse customizzabili, magari con all’interno una schiuma morbida.

Le chiavette usb personalizzate e ecosostenibili

Una moda che sta prendendo sempre più piede nel corso degli ultimi tempi è quella dei gadget personalizzati ecologici. Ebbene, questo discorso vale anche per le pen drive: le aziende green che mirano alla sostenibilità prestano una grande attenzione nei confronti dell’ambiente, sia per ragioni etiche che per motivi di natura prettamente commerciale. Ecco, quindi, che sul mercato si possono trovare pen drive realizzate con materiali come il sughero, il legno, il bambù e la fibra di grano: la tecnologia può viaggiare a braccetto con la sostenibilità, facendo felici le aziende e i loro clienti.