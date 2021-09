Ancora un ciclista investito e ancora lungo la strada Valnure, nello stesso punto – all’innesto della strada per Biana – dove poco meno di un mese fa perse la vita un giovane 29enne in handbike.

Lo scontro tra una Fiat Panda condotta da un’anziana e un ciclista è avvenuto nella tarda mattinata del 13 settembre per ragioni ancora in via di accertamento. L’uomo, un ottantunenne, è stato sbalzato della bici da corsa e nell’impatto si è infranto il parabrezza della vettura: sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica Valnure e l’eliambulanza da Parma. In stato di choc la donna alla guida della Panda. L’uomo è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Piacenza in condizioni serie, ma non si trova in pericolo di vita.

La strada è stata interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi sono a cura della Polstrada. In supporto anche i carabinieri forestali.