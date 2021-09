Ciclista investito da un’auto in via Conciliazione

Incidente in via Conciliazione a Piacenza: poco dopo le 9 di domenica mattina, si sono scontrate una Toyota e una bicicletta condotta da un uomo. Ad aver la peggio il ciclista che è caduto sull’asfalto riportando alcuni traumi.

È stato soccorso dai sanitari del 118 e dall’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza che l’hanno trasportato al Pronto Soccorso cittadino per le cure del caso. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale mentre per regolare la viabilità una volante della polizia.