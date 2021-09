Cisom, il sindaco Barbieri incontra il referente locale dei volontari Andrea Milano

Nei giorni scorsi il sindaco Patrizia Barbieri ha ricevuto a Palazzo Mercanti Andrea Milano, referente locale dei volontari Cisom, Corpo Italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, gruppo costituitosi nella nostra provincia alla fine del 2019 e che rappresenta il braccio operativo dell’antico ordine cavalleresco, votato da sempre ai principi della solidarietà e del mutuo soccorso.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Barbieri ha ringraziato “il generoso e fondamentale impegno dei volontari”, che “operano a sostegno della nostra comunità e al fianco degli ultimi. “Un impegno, accanto a quello delle istituzioni e di tutte le associazioni – ha evidenziato – che in questi difficili mesi della pandemia e oggi nelle delicate fasi della vaccinazione è stato ed è, se possibile, ancora più fondamentale e prezioso”. Il gruppo piacentino, ha sottolineato Andrea Milano, che è costola di quello di Monza e Brianza e che conta oggi già una quindicina di volontari sul nostro territorio, è attivo su tre macro-aree d’intervento: il soccorso sanitario, quello umanitario e la protezione civile, ambito in cui vengono organizzati anche corsi di formazione e addestramento, ad esempio all’utilizzo dei defibrillatori, ospitati in locali messi a disposizione da Asp Città di Piacenza.