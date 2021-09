Comunali 2021, a Borgonovo i candidati si confrontano con i sindacati dei pensionati

E’ tutto pronto per il confronto pubblico tra i candidati alla carica di sindaco di Borgonovo Valtidone. Oggi, 20 settembre, alle ore 16 e 30 al centro pensionati di viale Fermi, “Pensionati incontrano i candidati”. L’incontro, organizzato dai sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, sarà coordinato dal giornalista Mattia Motta.

Corsa a tre a Borgonovo per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Monica Patelli e Guido Guasconi sfidano l’attuale sindaco Pietro Mazzocchi. Monica Patelli, 42 anni, laureata in Ingegneria Meccanica, con una specializzazione in trasporti e logistica – sposata e mamma di tre figlie – si presenta con la lista civica “Borgo Nuova”; il consigliere comunale Guido Guasconi, 71 anni, ex pilota militare, già in corsa alle amministrative di Borgonovo del 2011 e del 2016, torna con la lista civica “Terza lista”. L’attuale sindaco Pietro Mazzocchi, 60 anni, imprenditore agricolo, che punta a fare il bis con la lista “Insieme per Borgonovo – Pietro Mazzocchi sindaco”