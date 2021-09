Comunali 2021, Patelli (Borgo Nuova) incontra i cittadini con i sindaci Ferrari e Zangrandi

Comunali a Borgonovo, Monica Patelli candidata sindaco per la lista civica “Borgo Nuova” incontra i cittadini stasera giovedì 23 settembre, alle ore 21 in via Galilei, di fronte alla Pizzeria Settimo Cielo.

Durante la serata saranno presenti Claudia Ferrari e Filippo Zangrandi, “sindaci di Sarmato e Calendasco che in soli due anni hanno dato una marcia in più portando nuove energie e nuove opportunità al loro territorio”.