Comunali Cortemaggiore, Mario Fantini presenta la sua lista: “Ascoltare ed esserci”

Mario Fantini, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Cortemaggiore, ha presentato sabato la sua lista davanti al point elettorale in via Cavour 6.

“È con grande emozione – le sue parole – che oggi mi trovo qui a presentare la mia squadra: un mix di esperienza e novità, persone vere e autentiche, con tante competenze, che hanno voglia di spendersi per il bene del paese, che è il nostro principale obiettivo. Cortemaggiore è un paese bellissimo, tante cose sono state fatte e tante se ne faranno. Sparare progetti impossibili in campagna elettorale è facile ma non è rispettoso nei confronti dei cittadini. Cortemaggiore ha sicuramente bisogno di opere importanti, ma anche e soprattutto di persone disponibili ad ascoltare e recepire le necessità della gente”.

“È molto facile chiacchierare e fare promesse, ma alla fine le cose che contano sono i fatti concreti. E i fatti dicono che i grandi progetti pensati e realizzati in questi ultimi anni sono opera delle persone che fanno parte della mia squadra. Sia quelli già realizzati sia quelli in cantiere. Il progetto dei nuovi campi sportivi polivalenti all’oratorio, che verrà a breve realizzato, è stato pensato e seguito dal sottoscritto. Il progetto già pronto e che verrà realizzato del teatro Duse è stato seguito e voluto dall’Assessore Marcotti, così come è stato voluto da lei lo studio di fattibilità del nuovo polo scolastico. Dobbiamo dire grazie all’assessore Zilli se a breve verrà realizzata la rotonda allo stop di via Galluzzi. Le piste ciclabili, quelle già realizzate e quelle in cantiere, sono state volute e seguite direttamente dal sindaco Girometta. Il consigliere Devoti si è sempre speso per la sua frazione e per l’organizzazione di eventi, celebrazioni e ricorrenze storiche”.

“Sono idee che sono nostre e sentire persone che fanno proprie le nostre idee, il nostro lavoro, i nostri sacrifici fa male e non è onesto. La buona amministrazione parte anche da questo, dall’essere credibili e sinceri. Perché la gente ha bisogno di questo, di persone di cui ci si possa fidare. Veniamo da due anni difficili, in cui il covid purtroppo l’ha fatta da padrone, in cui nostro malgrado ci siamo visti protagonisti di un’emergenza che ha richiesto tante energie per poter gestire il tutto al meglio ma ancora una volta posso dire che in prima linea, giorno e notte, c’eravamo noi. Penso alla scuola e al grandissimo impegno profuso dall’assessore Marcotti. Penso agli aiuti alle famiglie in difficoltà, al sostegno alle attività commerciali, alla gestione dell’emergenza e delle problematiche relative e a tutti i nuovi servizi. E vi assicuro che non è stato semplice: tutto questo ha richiesto competenze, tempo e passione per quello che si fa. Il sindaco Girometta ha saputo portare avanti una situazione al limite dell’impossibile”.

“Siamo qui per proseguire un cammino che speriamo ci porti fuori da questo momento di difficoltà. Il buon lavoro fatto, come tutte le cose, si può migliore e i nuovi candidati che si sono uniti al nostro gruppo saranno preziosi per darci quel rinnovamento e quel nuovo stimolo che ci farà lavorare sempre meglio. Le cose di cui ha bisogno il paese sono sotto agli occhi di tutti. Ben vengano le grandi opere, ma penso che i cittadini abbiamo voglia e bisogno delle piccole cose che possono toccare nel quotidiano, di gente credibile e presente che li sappia ascoltare e risolvere i loro problemi. Di cose da migliorare ce ne sono, ma ci vogliono persone che abbiano voglia di spendersi. Non è sufficiente uscire ad un mese dalle elezioni e fare comparsate a destra e sinistra. Il paese bisogna viverlo sempre, 365 giorno l’anno, bisogna esserci come persone. Ascoltare ed esserci”.

Fantini ha successivamente illustrato i punti principali del programma, che verrà distribuito in forma sintetica nei prossimi giorni e successivamente in forma integrale: agricoltura e ambiente, anziani e sociale, giovani, cultura, intrattenimento, pubblica istruzione, sanità, opere pubbliche (nota stampa).

Di seguito l’elenco dei componenti della lista civica “Mario Fantini Sindaco” (in ordine alfabetico)

Bertoni Liliana, anni 41

Chini Mattia, anni 27

Devoti Fabrizio, anni 48

Fili Alessandra, anni 54

Girometta Gabriele, anni 52

Gnocchi Ubaldo, anni 58

Marcotti Alice, anni 45

Minardi Davide, anni 31

Orsi Marco, anni 55

Orsi Paolo, anni 66

Virgilio Salvatore, anni 46

Zilli Maria Rosa, anni 57