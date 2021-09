Comunali Rottofreno, Paola Galvani presenta la sua lista

Nota stampa

Sabato 4 settembre, verrà presentata alla cittadinanza del Comune di Rottofreno la lista a sostegno della candidata sindaco Paola Galvani alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

L’appuntamento è alle 18,30 presso il BarBa di San Nicolò a Trebbia in via 25 Aprile 50 b. Un “apericena” aperto a tutti durante il quale gli elettori avranno l’occasione di conoscere personalmente i 16 candidati che hanno deciso di correre insieme a Paola Galvani, attuale assessore ai Lavori pubblici, Ambiente, Sicurezza sul lavoro e Patrimonio del Comune di Rottofreno con la giunta di Raffaele Veneziani. Una squadra di 16 persone, dunque, 8 delle quali fanno parte dell’attuale amministrazione uscente. La lista è stata formalmente depositata oggi alle 14 in Comune.