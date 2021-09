Con l’auto in un dirupo, ritrovato senza vita l’anziano scomparso in Val Boreca

E’ stato trovato senza vita l’anziano scomparso in Val Boreca, di cui non si avevano più notizie da lunedì.

Nella mattinata del 15 settembre erano scattate le ricerche nella zona di Capannette di Pey, al confine con Alessandria e Genova, proseguite per diverse ore fino al tragico epilogo: l’uomo era a bordo della sua auto, una Fiat Panda, precipitata in un dirupo lungo la strada da Artana a Capannette di Pey. Sul posto sono giunti i carabinieri, i soccorritori del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa, i vigili del fuoco e il soccorso alpino, impegnati nelle operazioni di recupero. La vittima è un anziano di 94 anni, originario di Artana di Ottone, ma residente a Genova. Era stato visto per l’ultima volta nella tarda mattinata di lunedì nella frazione, poi di lui si erano perse le tracce. Secondo quanto si è appreso, aveva detto di volersi recare a Capannette di Pey per pranzare prima di fare ritorno a Genova. Ma nella città ligure, dove risiede da solo, non è mai arrivato. Sono stati i parenti a dare il primo allarme e le ricerche si sono progressivamente ristrette nell’area limitrofa ad Artana. Fino, purtroppo, al tragico ritrovamento.

Nella mattinata era stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco da Bobbio con l’ausilio dell’elicottero Drago decollato da Bologna, di alcune squadre della protezione civile e del soccorso alpino. Sul posto inoltre la Croce Rossa di Marsaglia, Ottone e Bobbio. A coordinare le operazioni la Prefettura di Piacenza.