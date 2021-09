Lo sport piacentino protagonista in Piazza Cavalli.

Scherma, basket, rugby, tennis. E non solo. Nel pomeriggio di domenica 5 settembre tanti giovani piacentini hanno avuto l’occasione di conoscere e approfondire alcune delle principali attività sportive praticate in città e provincia, incontrando nel “salotto buono” di Piacenza alcuni rappresentanti delle varie realtà locali. Nove in tutto gli stand informativi presenti, gestiti da federazioni e società sportive di canottaggio, ciclismo, scherma, basket, rugby, pattinaggio a rotelle, tennis, calcio e atletica leggera. Non sono mancati momenti di intrattenimento e gioco, anche con la presenza dei protagonisti dello sport piacentino, tra cui il campione di Salto Triplo – nono alle ultime olimpiadi di Tokyo – Andrea Dallavalle.

Presenti in piazza anche l’Assessore allo Sport Stefano Cavalli e il delegato provinciale Coni, Robert Gionelli.