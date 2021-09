Con Piacenza Musei alla scoperta della città medioevale

Al via domenica 26 settembre alle ore 16 e 30 presso la chiesa di S. Brigida il primo appuntamento di Piacenza Musei, con una guida d’eccellenza: il vice presidente dell’associazione e critico d’arte, Stefano Pronti.

Si visiteranno conventi, chiese e strade importanti, principali testimonianze del medioevo piacentino. L’itinerario è stato attentamente studiato con l’obiettivo di realizzare un percorso ricco di contenuti e di elevato interesse dal punto di vista storico e culturale. Vedremo la città da un punto di vista inedito, per riscoprirla lungo il periodo medievale che la vide protagonista di una forte espansione verso Ovest, durata per tutto il XIII secolo. Seguiranno poi altri due eventi: Bergamo Alta e Bassa e l’Accademia Carrara prevista per sabato 30 ottobre, mentre l’ultima tappa, con data da definirsi, avrà come tema il centenario dantesco e proporrà la visita del famoso Codice Landiano della Divina Commedia.

Gli eventi sono aperti non solo ai soci ma a tutti coloro che vorranno conoscere e iscriversi all’associazione. Obbligatorio green pass, mascherina e prenotazione. Per informazioni e per prenotare la visita: 0523 615870 – segreteria@associazionepiacenzamusei.it – www.piacenzamuseiaps.it