Conad Alsenese, campionato al via il 17 ottobre in trasferta “Ogni partita va giocata come una finale”

Partirà da Imola e si concluderà a Garlasco la nuova avventura della Conad Alsenese nel campionato di serie B1 femminile di volley. La Fipav ha reso noti i calendari, con le gialloblù inserite nel girone D e che debutteranno il 17 ottobre in terra romagnola, mentre l’esordio casalingo di fuoco sarà sabato 23 ottobre contro Montale. Altra data da circoletto rosso sette giorni dopo a Cremona contro l’Esperia, mentre il 6 novembre spirerà aria di derby ad Alseno con la sfida contro il Fumara Miovolley, replicato il 5 febbraio nel ritorno a Gossolengo. La regular season si concluderà il 26 marzo con la trasferta pavese di Garlasco.

“Tutte le partite – osserva il direttore sportivo della Conad Alsenese Luca Baldrighi – vanno giocate come se fossero finali. Massima attenzione, voglia di superare i propri limiti e fame smisurata di vittorie devono accompagnare le ragazze dal primo all’ultimo match. Che si giochi in casa o in trasferta e che ci si scontri alla seconda e alla terza giornata contro due pretendenti al salto di categoria poco importa. Dobbiamo pensar solo ed esclusivamente al nostro percorso di crescita tecnico e personale; c’è tutto il tempo per perfezionare e affinare le proprie capacità. Il gruppo sta lavorando decisamente bene, con grande intensità e con spirito di sacrificio senza mai risparmiarsi”.

Quindi aggiunge. “Darci un obiettivo è prematuro, ma le indicazioni e le aspettative della società devono servire da monito per far bene, ma è soprattutto per farci trovare pronti ai vari appuntamenti. La squadra deve essere consapevole dei propri mezzi, di aver dato il massimo e il meglio di sé in ogni partita: non ci devono essere rimpianti o ripensamenti. Queste sono prerogative fondamentali per ambire a certi palcoscenici, poi i conti – com’è giusto che sia – si faranno alla fine dei giochi”.

Il calendario della Conad Alsenese in serie B1 femminile (girone D)

Prima giornata (andata 17 ottobre, ritorno 15 gennaio): Csi Clai Imola-Conad Alsenese

Seconda giornata (andata 23 ottobre, ritorno 23 gennaio): Conad Alsenese-Exacer Montale

Terza giornata (andata 30 ottobre, ritorno 29 gennaio): Esperia Cremona-Conad Alsenese

Quarta giornata (andata 6 novembre, ritorno 5 febbraio): Conad Alsenese-Fumara Miovolley

Quinta giornata (andata 13 novembre, ritorno 12 febbraio): Tirabassi & Vezzali-Conad Alsenese

Sesta giornata (andata 21 novembre, ritorno 19 febbraio): Elettromeccanica Angelini Cesena-Conad Alsenese

Settima giornata (andata 27 novembre, ritorno 26 febbraio): Conad Alsenese-Bleuline Libertas Forlì

Ottava giornata (andata 4 dicembre, ritorno 5 marzo): Certosa Volley-Conad Alsenese

Nona giornata (andata 11 dicembre, ritorno 12 marzo): Conad Alsenese-Centro Volley Reggiano

Decima giornata (andata 18 dicembre, ritorno 19 marzo): Csv-Rama Ostiano-Conad Alsenese

Undicesima giornata (andata 8 gennaio, ritorno 26 marzo): Conad Alsenese-Volley 2001 Garlasco.

Nella foto di Alessandro Soragna, la Conad Alsenese