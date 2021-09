Conclusa con successo la prima “Open Volley Week” di Gas Sales Bluenergy

Si conclude “Open Volley Week”, iniziativa promossa dal settore giovanile di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che ha visto partecipare con grande entusiasmo molti giovani ragazzi piacentini.

Quattro giornate di puro sport presso il cortile del Pala Gambardella, in collaborazione con gli atleti del vivaio Young Energy Volley. Il programma, fitto di attività, ha avuto come unica regola quella di rimanere concentrati, senza dimenticare il divertimento, elemento essenziale per diventare i grandi campioni di domani. Consiglio questo, dispensato direttamente dai giocatori della Prima Squadra che nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì si sono alternati sul campo portando ai piccoli atleti in erba la loro esperienza.

Presente al Pala Gambardella anche Massimo Botti oggi Vice Allenatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. “Sono entusiasta – afferma Massimo Botti – del feedback ricevuto dai piacentini riguardo la nostra iniziativa. Questo è solo il primo tassello del progetto Young Energy Volley, la settimana prossima ricominciamo con gli allenamenti in palestra guidati da Coach Renato Barbon Responsabile Tecnico del settore giovanile con l’obiettivo di preparare al meglio la nuova stagione alle porte”.

Gli allenamenti del settore giovanile si svolgeranno presso la Palestra Anne Frank, Via Alessandro Manzoni 3. Di seguito gli orari per fascia d’età: dalle 17 alle 18 per i nati dal 2008 al 2013; dalle 18 alle 19.30 per i nati dal 2005 al 2008. Per nuove adesioni contattare Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (Telefono: 05231886341 – mail: giovanili@youenergyvolley.it).