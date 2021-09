Confedilizia “Buona riuscita della festa del Condominio”

Buona riuscita per la diciottesima edizione della festa del Condominio, ospitata sabato scorso dalla sede di Confedilizia Piacenza (Piazzetta della Prefettura) e organizzata come ogni anno dalla stessa Associazione in collaborazione con la Banca di Piacenza.

“La manifestazione – evidenzia Confedilizia -, che ha avuto un ottimo seguito di pubblico, oltre che a promuovere le molteplici attività dell’Associazione è servita anche a creare una occasione di aggregazione attorno all’entità più rappresentativa, in Italia, del proprietario di casa. I partecipanti hanno potuto prendere informazioni sui Corsi on-line iniziali e periodici obbligatori per Amministratori di condominio, organizzati dalla Confedilizia (con il patrocinio della Banca di Piacenza che mette anche a disposizione la Sala convegni della Veggioletta per gli esami finali dei Corsi e per le assemblee di condominio)”.

Nella mattinata è intervenuto il Presidente della Confedilizia di Piacenza, avv. Antonino Coppolino, che ha intrattenuto i presenti sul tema “I Condomìni e l’attuale situazione dei rapporti con il Consorzio di bonifica di Piacenza“. Al termine della conferenza i partecipanti hanno potuto ascoltare la registrazione dell’intervento a Rai RadioUno del Presidente del Centro studi di Confedilizia, avv. Corrado Sforza Fogliani, sulla questione della riforma del catasto. Alla Festa (nel corso della quale sono stati distribuiti diversi testi della Confedilizia e alcuni gadgets sia della Confedilizia che della Banca di Piacenza) sono stati invitati tutti i proprietari di casa piacentini (anche i proprietari di case singole) i quali hanno anche potuto formulare, agli esperti dell’Associazione, quesiti legali e tecnici inerenti problemi condominiali o rapporti di vicinato.

Per avere informazioni sulle attività dell’Associazione Proprietari Casa–Confedilizia e sui Corsi per Amministratori di Condominio dalla stessa organizzati gli interessati possono rivolgersi presso la sede dell’Associazione in Via del Tempio 29 (Piazza della Prefettura) a Piacenza. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12; lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16 alle 18 (telefono 0523.327273); e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito internet: www.confediliziapiacenza.it.