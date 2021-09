Contagi in classe, chiuse due sezioni alla scuola materna Dante

Contagi covid in classe, chiuse due sezioni alla scuola materna Dante. A far scattare la misura di contenimento, l’Ausl di Piacenza. Un intervento necessario perché sarebbero risultati positivi due bimbi presenti in altrettante sezioni.

Le regole anti contagio per i servizi 0-3 anni e le scuole dell’infanzia prevedono l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl. Vengono individuati come contatti stretti tutti i bambini compagni di sezione e il personale scolastico che ha vissuto una presenza prolungata e in interazione nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi nel caso positivo o l’effettuazione del tampone: per tutti loro viene emesso provvedimento di quarantena.

Sulla base degli esiti dello screening, il Dipartimento valuta se estenderlo ad altre classi o sezioni e, se ritenuto necessario, chiudere la scuola. Può inoltre, in ambiti territoriali con elevata circolazione del virus, proporre indagini a campione in ambito scolastico utilizzando test antigenici e molecolari. Per quanto riguarda i controlli, il rispetto della corretta applicazione dei protocolli in quest’ambito sono in capo ai dirigenti scolastici e responsabili delle strutture. Rispetto che potrà essere oggetto di verifica da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica.