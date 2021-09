Contagi in discesa (-18,5%) nell’ultima settimana, in lieve aumento i ricoveri

Restano in calo i contagi nel piacentino. Sono state infatti 225 le nuove diagnosi registrate negli ultimi sette giorni (6-12 settembre) in provincia di Piacenza, contro le 276 di quella precedente (-18,5%). Il tutto a fronte di circa 11mila e 845 tamponi effettuati (positivo il 1,9% dei test).

E’ quanto viene riportato nell’ultimo report Ausl (LEGGI) sull’andamento dell’epidemia sul territorio. Il numero dei contagi è in calo anche in Emilia Romagna (-11,2%) e in Lombardia (- 5%). Il dato nazionale fa invece segnare un -15,1%. “Sono dati incoraggianti – il commento del direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino – perché non c’è stato l’atteso incremento dei contagi post ferie e ripresa delle attività produttive. Fra due o tre settimane capiremo l’impatto della riapertura delle scuole: l’obiettivo è di garantire la sicurezza di tutti, evitando, nel caso di alunni positivi, di mettere in quarantena classi intere”. “Rispetto alla scorsa settimana sono diminuiti gli accessi al Pronto Soccorso per pazienti covid, mentre sono leggermente aumentati i ricoveri – spiega Baldino – ci attendiamo nei prossimi giorni un calo, vista la riduzione dei contagi”.

79 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 79 positivi ogni 100mila abitanti (erano 97 la settimana precedente), valore che resta superiore alla media regionale (73) e a quello della vicina Lombardia (37). L‘incidenza maggiore si conferma nella fascia 0-17 e 18-40 anni (rispettivamente con 114 e 131 casi ogni 100mila abitanti).

DECESSI – Due decessi per Covid nell’ultima settimana, in quella precedente ne era stato registrato uno.

USCA – 176 le segnalazioni di sospetti casi Covid giunte alla centrale Usca negli ultimi sette giorni, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (174).

CRA – Ancora nessun nuovo contagio all’interno delle Cra, come nella scorsa settimana.

QUARANTENA – In calo il numero delle persone attualmente in quarantena o isolamento, passate in sette giorni da 1064 a 963.

OSPEDALE – Sono 4 la media giornaliera degli accessi al Pronto Soccorso di pazienti covid-like, cresce il numero complessivo dei ricoveri rispetto alla scorsa settimana: da 45 a 51.

VACCINAZIONI – Prosegue intanto la campagna vaccinale sul territorio: sono state somministrate complessivamente 399.149. Gli assistiti con almeno una dose salgono a 205.600 (su 283.045); la percentuale di vaccinati rispetto alla popolazione vaccinabile è del 79,8%.