Contagi in lieve discesa, ma aumentano i ricoveri “Accordo per 40 posti letto alla clinica Sant’Antonino”

Dopo il balzo in avanti dei contagi registrato nella settimana tra il 23 e il 29 agosto, tornano in lieve discesa i contagi nel piacentino. Sono state infatti 276 le nuove diagnosi registrate negli ultimi sette giorni (30 agosto – 5 settembre) in provincia di Piacenza, contro le 293 di quella precedente (-5,8%). Il tutto a fronte di circa 12mila e 300 tamponi effettuati (positivo il 2,2% dei test).

E’ quanto viene riportato nell’ultimo report Ausl (LEGGI) sull’andamento dell’epidemia sul territorio. Il numero dei contagi è in calo anche in Emilia Romagna (-8,6%), mentre sale in Lombardia (+4,5%). Il dato nazionale fa invece segnare un -9,7%. “Vediamo un lieve calo dei contagi, che comunque non ci fa stare tranquilli, anche se l’incidenza resta ancora piuttosto alta – commenta i dati il direttore generale Ausl Luca Baldino -, vedremo cosa accadrà nelle prossime due-tre settimane con la riapertura delle scuole. Registriamo poi un calo di circa il 10% delle segnalazioni alla centrale Usca, un indicatore per noi importante; non siamo però in grado di dire cosa accadrà nelle prossime settimane”.

“I segnali non positivi – sottolinea il direttore generale Ausl – riguardano invece l’impatto sull’area ospedaliera: nell’ultima settimana gli accessi medi in pronto soccorso sono saliti da sei a otto e anche il numero dei ricoveri continua lentamente e costantemente ad aumentare”. Un aumento che al momento “non ha un impatto sulle altre attività”. A questo proposito Baldino ha annunciato l’accordo raggiunto per la riattivazione di un reparto Covid alla Clinica Sant’Antonino per 40 posti letto totali: “Eviteremo così di dover convertire dei reparti in ospedale, in questo momento i posti letto non covid ci servono tutti. Verranno trasferiti in clinica quei pazienti a bassa complessità, gli altri resteranno in ospedale nel reparto di malattie infettive o nella medicina d’urgenza”.

97 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 97 positivi ogni 100mila abitanti (erano 103 la settimana precedente), valore che resta superiore alla media regionale (82) e a quello della vicina Lombardia (38). L‘incidenza maggiore si conferma nella fascia 0-17 e 18-40 anni (entrambe con 152 casi ogni 100mila abitanti).

DECESSI – Un decesso per Covid nell’ultima settimana, erano stati sei in quella precedente.

USCA – 174 le segnalazioni di sospetti casi Covid giunte alla centrale Usca negli ultimi sette giorni, in calo rispetto alla settimana precedente

CRA – Nessun nuovo contagio all’interno delle Cra.

QUARANTENA – In leggera crescita il numero delle persone attualmente in quarantena o isolamento, passate in sette giorni da 1016 a 1064.

OSPEDALE – Otto la media giornaliera degli accessi al Pronto Soccorso di pazienti covid-like, cresce il numero complessivo dei ricoveri rispetto alla scorsa settimana: da 38 a 45 (dato aggiornato alla data del 5 settembre).

VACCINAZIONI – Prosegue intanto la campagna vaccinale sul territorio: sono state somministrate complessivamente 388.175. Gli assistiti con almeno una dose salgono a 203.270 (su 283.045); la percentuale di vaccinati rispetto alla popolazione vaccinabile è del 78,9%.