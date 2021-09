Contro Viadana il primo allenamento congiunto per la Canottieri Ongina

Scocca l’ora del primo allenamento congiunto stagionale per la Canottieri Ongina, formazione piacentina che militerà in serie B maschile (girone C).

Ssabato 18 settembre al palazzetto di Monticelli (ritrovo ore 16,30) il primo test informale contro i pari categoria del Viadana dove milita l’ex Riccardo Ferrari Ginevra.