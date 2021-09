Controlli anti covid, nell’ultima settimana quattro sanzioni

Proseguono le attività di prevenzione e controllo, nell’ambito delle attività pianificate dal Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo.

Nell’ultima settimana – dal 6 al 12 settembre 2021 – le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, 578 servizi con l’impiego di 1194 uomini.

Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate dalle Forze di Polizia statali e locali 871 persone e 32 attività o esercizi commerciali. All’esito dei controlli sono stati sanzionati 4 cittadini.

Nell’ultimo fine settimana sono state controllate 257 persone e 21 attività o esercizi commerciali e sanzionati due cittadini.

Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata del 12 settembre 2021, sono state controllate 147.942 persone e 8.489 esercizi commerciali: all’esito dei predetti controlli sono state sanzionate 4.329 persone e 98 esercizi commerciali.

Prosegue altresì, in sinergia con l’Ausl, i presidenti dei Distretti Socio Sanitari della Provincia di Piacenza, l’Ufficio Scolastico Provinciale, i Dirigenti Scolastici della Provincia di Piacenza e con il coinvolgimento della Consulta Provinciale degli Studenti l’attività di sensibilizzazione dei giovani per il rispetto del norme vigenti in tema di contenimento della diffusione del virus Covid nonché per la diffusione della cultura vaccinale.