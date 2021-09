Coop in festa, Zerocalcare “le lotte dei lavoratori si portano il peso della democrazia”

Una serata di festa, ma anche di denuncia, quella che si è svolta venerdì 24 settembre alla Cooperativa Popolare Infrangibile, che descrive l’evento come “occasione per rilanciare un clima culturalmente stimolante in città.”

“La prevaricazione che abbiamo subito dalla giunta comunale non può essere perdonata, questa sera con il nostro spettacolo vogliamo omaggiare la resistenza”, con queste parole ha avuto inizio la tradizionale festa di settembre della Cooperativa Popolare Infrangibile con la performance artistica dal titolo ‘incensurate’ organizzato dal giovane collettivo Drag Attack. Una performance che ha assunto anche la forma di denuncia sociale nei confronti del veto sullo spettacolo he si sarebbe dovuto svolgere nel mese di luglio a Spazio 4.0.

A seguire il fumettista più famoso d’Italia Michele Rech, in arte ‘Zerocalcare’, è intervenuto raccontando la storia della resistenza del popolo curdo contro l’Isis e il suo rapporto con la Turchia al centro del suo ultimo reportage “Se cadono le montagne” dal nord dell’Iraq nel campo profughi di Makhmour uscito il mese scorso su Internazionale. Nel suo discorso Zerocalcare ha anche affrontato il tema della lotta sindacale a Piacenza in riferimento alle vicende che hanno interessato i facchini FedEx-TNT e a cui il vignettista ha dimostrato solidarietà disegnando una tavola per supportare la lotta e firmando l’appello dei SI Cobas. Un mondo del lavoro che il fumettista descrive come segnato da “un conflitto che si esprime in maniera verticale dall’alto verso il basso, specialmente in alcuni settori come quello dei facchini o di nuove categorie come quella dei riders.”

“Quello che è stato fatto a Piacenza o ai lavoratori della GKN sono delle forme di resistenza che si portano il peso della democrazia in questo Paese. Quando vediamo come vengono trattati i facchini e le facchine, la speculazione che viene fatta su questi posti di lavoro che vengono mandati allo sbando con fabbriche che vengono chiuse non per situazioni di crisi ma solo per fare più soldi riaprendo da altre parti del mondo, capiamo che queste lotte sono le uniche che stanno difendendo un principio di democrazia.” A conclusione della serata la sessione ‘disegnetti’ durante la quale l’artista ha realizzato vignette sul momento da regalare ai partecipanti.