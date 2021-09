Coop Infra in festa, stasera l’incontro con Zerocalcare

Al via stasera “Coop in festa” organizzato dalla Cooperativa Popolare Infrangibile di via Alessandria a Piacenza. La tradizionale festa di settembre, che si terrà il 24, 25 e 26 settembre, quest’anno vede due ospiti di eccezione: Michele Rech in arte ‘Zerocalcare e il sociologo Marco Revelli.

Nella serata di venerdì il noto fumettista interverrà narrando la resistenza del Kurdistan siriano, tema al centro della sua ultima graphic novel dal titolo “Kobane calling” che racconta la lotta del popolo curdo per sconfiggere il radicalismo e l’estremismo jihadista. A chiudere la prima serata sarà un drag show proposto dal collettivo Drag attack dal titolo “Incensurate” a richiamo delle polemiche avvenute dopo la cancellazione dello spettacolo avvenuta a luglio da parte dell’amministrazione comunale.

Al centro dell’incontro di sabato il tema del lavoro con l’intervento del professor Marco Revelli, storico, sociologo e giornalista che insieme a Francesco Floris e Carlo Pallavicini (S.I.Cobas) discuteranno su come è cambiato il lavoro in Italia negli ultimi anni.

Il giorno di chiusura sarà interamente dedicato alla musica con una jam session e l’intervento di Erica Opizzi e Antonio Amodeo che intraprenderanno un viaggio nella musica americana che ha accompagnato la lotta per i diritti civili.