A Sesto in campo il Fiorenzuola nell’anticipo. Senza reti il primo tempo

PRO SESTO – FIORENZUOLA 0-0 (in campo)

Finisce in parità la prima frazione di gioco a Sesto San Giovanni.

Al 5′ il Fiorenzuola colpisce una traversa con Tomassini, l’attaccante che impatta di testa da pochi metri colpendo il legno.

LA DIRETTA

La Pro Sesto, guidata da mister Filippini, si schiera con un 3-5-2 che vede Del Frate in porta; Pecorini, Caverzasi e Mazzarani in difesa; Brentan in mediana con Gattoni e Scapuzzi, arretrato di qualche metro, nel ruolo di mezzali, mentre Capelli e Lucarelli agiranno sulle rispettive fasce. In attacco c’è la novità Buongiorno in coppia con Grandi.

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani scende in campo con un 4-3-3 composto da Battaiola tra i pali, protetto da Olivera, Cavalli, Ferri e Dimarco. A centrocampo spazio a Nelli, Zaccariello e Palmieri. Tridente offensivo formato da Currarino, Tommasini e Bruschi.

Queste le formazioni ufficiali della gara:

Pro Sesto (3-5-2): Del Frate; Pecorini, Caverzasi, Mazzarani; Capelli, Gattoni, Brentan, Scapuzzi, Lucarelli; Buongiorno, Grandi. A disp.: Bagheria, Maldini, Della Giovanna, Gualdi, Marzupio, Capogna, Parrinello, Gianelli, Cerretelli, Marchesi, Ghezzi. All.: Filippini.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Olivera, Cavalli, Ferri, Dimarco; Nelli, Zaccariello, Palmieri; Currarino, Tommasini, Bruschi. A disp.: Burigana, Potop, Maffei, Esposito, Oneto, Giani, Arrondini, Mamona, Guglieri, Danovaro, Varoli, Godano. All.: Tabbiani.

Arbitro: Matteo Canci di Ferrara (Parisi-Cataneo). Quarto Ufficiale: Gerardo Garofalo di Torre del Greco.