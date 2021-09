Cosa cercare in un broker forex?

E’ innegabile che oggigiorno la settorialità di determinate tematiche finanziarie non è più tale e argomenti che magari sino a pochi anni fa erano considerati di nicchia attualmente riscuotono sempre maggiore successo presso il grande pubblico.

Tale mutamento è stato certamente causato dall’enorme impatto della recente digitalizzazione che si è abbattuta persino nel settore finanziario, ma soprattutto è stata un’apparente facilità nel conseguire degli utili anche considerevoli a plasmare le nuove coscienze.

E’ proprio in tale ottica che il trading online è riuscito a imporsi e passare da attività riservata a esperti investitori a ghiotta opportunità di guadagno per chiunque. E nello specifico è il trading online sul Forex, ovvero sia quello che si attua mediante scambio e compravendita delle diverse valute, a essere una delle realtà più amate anche dai piccoli trader.

Si parlava in precedenza di apparente facilità nel guadagnare e non è solamente un modo di dire, le cose stanno esattamente così. La realtà però è che il trading online sul Forex è un’attività solo apparentemente banale ed è necessario prendere coscienza di tutti gli eventuali rischi, oltre naturalmente a studiare in maniera approfondita il settore, prima di gettarsi a capofitto in questo mondo.

Studiare, informarsi e capire quali sono le migliori piattaforme è fondamentale.

Ad esempio, visita il sito qui per consultare tutte le recensioni del broker forex autorizzati ad operare in Italia.

Come cercare un broker forex: gli aspetti fondamentali

Certamente il mercato oggigiorno propone innumerevoli soluzioni a chiunque voglia avvicinarsi al mondo del trading online sul Forex, il rischio però è che questa abbondanza rischi di diventare solo un enorme labirinto in cui è davvero difficile orientarsi.

Ovvio come il primo passo da fare sia quello di optare per un Broker Forex rinomato e riconosciuto per la sua professionalità in maniera tale che l’esperienza di trading possa essere adeguata alle proprie aspettative e competenze.

Competenze che tra l’altro rivestono un’importanza basilare nella scelta della giusta piattaforma. E’ evidentemente che un utente non ancora esaustivamente edotto nei segreti del trading abbia bisogno come prima cosa di formare progressivamente la propria preparazione e in tal senso una realtà affidabile, riconosciuta e soprattutto sicura rappresenta un porto sicuro in cui approdare.

Volendo si può effettuare anche una ricerca personale che vada a chiarire il grado di serietà professionale della società e inoltre ci si può aiutare leggendo le opinioni dei trader già presenti così da avere un quadro dettagliato della situazione.

Una volta accertata l’affidabilità del Broker Forex occorrerà scoprire se i servizi offerti siano o meno adatti alle esigenze personali. Perché è vero che il trading online sul Forex si svolge secondo dinamiche ben chiare e precise, ma è altrettanto vero che la presenza di funzionalità od opzioni aggiuntive nel broker può rappresentare un fattore di notevole importanza in grado di orientare la propria scelta.

Attualmente esistono diversi Broker Forex universalmente riconosciuti per la loro affidabilità e rivolgendosi a uno di questi non sarà affatto difficile perseguire i propri obiettivi nel pieno della sicurezza.

La prima scelta è quasi obbligata e non potrebbe essere differente, eToro. Si tratta della piattaforma forse più nota al mondo e non è affatto un caso che oggi sia considerata una delle realtà principali a cui rivolgersi se si vuole fare del trading in maniera serie.

Un’ampia offerta di 600 assets, un’assistenza precisa e puntuale, funzionalità come il copy trading tramite cui imparare dai trader più esperti, una regolamentazione ufficiale e una sicurezza cristallina la rendono una delle scelte migliori.

Fp Markets è un’altra di quelle realtà considerate storiche. Il fatto che sia un broker operativo sin dal 2005 è già di per sé una chiara indicazione sulla sua bontà professionale.

Si tratta di un broker australiano e uno dei pochi a poter vantare la licenza ASIC, una delle più severe a livello globale. Già solo il possederla indica la natura estremamente professionale della piattaforma, nonché la sua cura totale verso il cliente.

Oltre al trading sul Forex si avranno a disposizione più di 10.000 assets tra cui scegliere, presente persino la possibilità di usufruire di un conto demo del tutto gratuito utile per testare le funzionalità del broker.

Infine si può parlare di IQ Option. All’utente che desideri informarsi sull’affidabilità di questo broker sarà sufficiente dare una rapida occhiata al quantitativo dei suoi utilizzatori. Si stima che questa piattaforma abbia avuto e abbia tuttora più di 100 milioni di clienti in tutto il mondo, numeri che parlano da sé.

Ampia disponibilità di assets, un servizio clienti eccellente, la possibilità di usufruire di un conto demo gratuito e illimitato e la presenza di opzioni forex senza limitazioni ESMA per tutti gli utenti dell’eurozona fanno sì che IQ Option sia un broker a cui potersi affidare con piena fiducia.

Costi e condizioni di trading

Quando ci si avvicina al mondo del trading online, soprattutto se si è neofiti, è quanto mai opportuno visionare i costi e le varie condizioni presenti in modo tale da poter effettuare la propria scelta in totale autonomia.

Ovviamente l’obiettivo finale sarà quello di generare utili ed è proprio per questo che la voce relativa alle spese da sostenere andrà accuratamente valutata. Molti Broker Forex offrono ai loro clienti diverse soluzioni comprendenti costi fissi o variabili, nonché le immancabili commissioni.

Il consiglio migliore è quello di operare una fruttuosa comparazione tra i Broker Forex più rinomati e tramite un rapido confronto rivolgersi a quello che offre il giusto equilibrio tra costi di transazioni e aspirazioni di guadagno personali.

E’ altresì assolutamente sconsigliato rivolgersi a piattaforme che offrono costi e commissioni pressoché inesistenti a discapito però della sicurezza generale. Tutelare il proprio investimento e la propria privacy dovrebbero essere i capisaldi basilari di ogni trader.

Assistenza clienti

Il trading forex è solo apparentemente un’attività semplice, è anzi opportuno conoscere appieno il settore di riferimento prima di effettuare qualsivoglia mossa che possa mettere in pericolo il proprio investimento.

Proprio per questa ragione è essenziale che il Broker Forex al quale ci si affida possa offrire un servizio di assistenza clienti di assoluta eccellenza a cui potersi rivolgere per risolvere piccole grandi problematiche.

Ovviamente poi intervengono anche altri fattori di natura individuale, l’utente che trovi difficoltoso portare a termine correttamente la procedura di registrazione su una piattaforma potrebbe contare su un aiuto tempestivo in grado di consentirgli di entrare a far parte della community di trader.

Ma non è solo una questione concernente le eventuali difficoltà che potrebbero presentarsi nel corso della propria carriera di trader, la verità è che un’ottima assistenza clienti è uno di quegli aspetti capaci di dire molto sulla serietà e sulla professionalità di un determinato broker.

La possibilità di poter ottenere chiarimenti prima di effettuare qualunque operazione, ad esempio, da una parte può rassicurare l’investitore sulla bontà della propria azione, dall’altra consente alla piattaforma stessa di configurarsi come una realtà credibile e affidabile agli occhi dei potenziali trader.

In tal senso assume anche una certa considerevole connotazione positiva il possedere una diversificazione delle metodologie di assistenza. Ad esempio, poter contattare direttamente la piattaforma sia tramite mail sia tramite telefono è sicuramente un vantaggio da non tralasciare.

Infine, un Broker Forex che voglia davvero consolidare la propria posizione sul mercato è essenziale che disponga anche di un supporto in grado di aiutare gli utenti nel periodo successivo all’attuazione del trading vero e proprio, una sorta di supporto post vendita da cui ottenere tutte le rassicurazioni possibili.

Conclusione

In definitiva si può affermare che il trading online sul Forex sia effettivamente una di quelle attività finanziarie che, se condotte nella giusta maniera e con la giusta mentalità, possono davvero arrivare a generare utili considerevoli per il trader.

Come visto, però, è imprescindibile non tralasciare alcun fattore quando si va alla ricerca del giusto Broker Forex.

Rivolgersi sempre a realtà ampiamente riconosciute, fornite di tutte le licenze del caso e con un grado di sicurezza e affidabilità ottime dovrebbero essere le norme basilari su cui fondare il proprio percorso di trader e realizzare le proprie aspirazioni.