“CuraMi”, il nuovo Corso per assistenti familiari. Entro il 24 settembre le iscrizioni

Si raccolgono fino a venerdì 24 settembre le candidature per partecipare al nuovo corso di formazione per assistenti familiari che il Comune di Piacenza organizza in collaborazione con Asp “Città di Piacenza”.

Il nuovo percorso formativo “CuraMi” è finalizzato alla preparazione di operatori per la cura delle persone anziane o con disabilità e si svolgerà dal 22 ottobre al 19 novembre presso la Casa Residenza Anziani Vittorio Emanuele di Piacenza. Sono previsti dodici incontri di apprendimento, durante i quali i professionisti di Asp “Città di Piacenza” affronteranno le tematiche dell’assistenza di base e della gestione delle principali patologie delle persone con fragilità. Il corso proseguirà con approfondimenti sulle dinamiche relazionali, sulle attività di intrattenimento e sulla corretta alimentazione dell’anziano. Le lezioni si terranno nei pomeriggi di martedì e venerdì, dalle 14 alle 16 (nei giorni 12 e 30 novembre, dalle 14 alle 17). Accanto alla teoria, seguiranno lezioni pratiche sull’assistenza riabilitativa e di base.

Il percorso formativo prosegue con un secondo modulo di autoapprendimento online da svolgere autonomamente entro il 27 novembre, attraverso la piattaforma e-learning self della Regione Emilia Romagna. Entrambi i moduli formativi (lezioni in presenza e corso di autoapprendimento online) prevedono il superamento di un esame finale e l’ottenimento dell’attestato di frequenza per l’iscrizione al Registro degli Assistenti familiari istituito presso il Servizio PiaceCare del Comune di Piacenza. Attraverso la banca dati degli assistenti familiari, PiaceCare qualifica l’offerta dei servizi di cura alla persona: il servizio è offerto dall’InformaSociale di Piacenza e ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra i nuclei che necessitano di assistenza al domicilio e gli assistenti familiari.

Per frequentare il corso di formazione “CuraMi”, i partecipanti dovranno essere in possesso di competenze informatiche di base: per coloro che fossero sprovvisti di computer o tablet, ASP “Città di Piacenza” mette a disposizione alcune postazioni dedicate presso l’aula informatica della CRA Vittorio Emanuele di via Campagna 157. È obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% del corso in presenza e il completamento della parte di autoapprendimento online in autonomia. Gli aspiranti corsisti stranieri dovranno effettuare un colloquio preselettivo, per valutare il livello di conoscenza della lingua italiana. A fine settembre sono previsti colloqui attitudinali con gli aspiranti corsisti per selezionare i partecipanti finali al corso di formazione. Per seguire le lezioni in presenza occorre rispettare le normative anti-covid e presentare il Green Pass in corso di validità. Chi è esonerato dal vaccino dovrà sottoporsi a tampone 48 ore prima delle lezioni.

Per informazioni e iscrizioni, è necessario contattare l’InformaSociale del Comune di Piacenza. Lo sportello di via Taverna, 39, tel 0523-492731 è operativo il lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, nonché martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30. Lo sportello di via XXIV Maggio, 28 (3° piano), risponde allo 0523-492022 ed è aperto il lunedì e giovedì dalle 8.45 alle 13, nonché dalle 15.30 alle 17.30, il mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13, osservando il martedì come giorno di chiusura. Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica informasociale@comune.piacenza.it .