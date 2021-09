Emozione, ansia, un po’ di tensione, ma soprattutto tanta voglia di non sentire pronunciare la sigla che ha imperversato negli ultimi mesi, Dad (didattica a distanza).

Un primo giorno di scuola per gli studenti piacentini oggi, 13 settembre, dal sapore particolare. Nel segno della promessa, ancora tutta da verificare, che la didattica a distanza non si ripresenterà. Che lo stare insieme tornerà un fattore fondamentale della vita educativa.

Abbiamo ascoltato le impressioni di alcuni alunni in procinto di varcare la soglia della propria classe e li abbiamo ritratti davanti ai loro istituti in questo lunedì di metà settembre, con l’auspicio che il rito dell’ingresso a scuola non venga più bruscamente interrotto dalla pandemia.

