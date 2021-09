“Dal Ministero 485mila euro per la messa in sicurezza delle scuole piacentine”

Ammontano a 485 mila euro per le scuole piacentine le risorse stanziate dal Ministero dell’Istruzione al fine di intervenire su solai e controsoffitti delle istituzioni scolastiche per prevenire fenomeni di crollo, una quota parte dei complessivi 43.004.901,91 finanziati con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale dell’ 8 gennaio 2020, n. 2.

Lo annunciano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli, Maria Edera Spadoni, Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi. In particolare, 20 mila euro sono destinati al Comune di San Giorgio Piacentino, 465mila al Comune di Piacenza. La cifra è stata calcolata sul fabbisogno espresso da Comuni, province e città metropolitane che hanno presentato l’apposita richiesta di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a 20 mila euro.