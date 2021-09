Dalla Regione 34 nuovi mezzi al sistema di Protezione civile, uno a Piacenza

Nuovi mezzi a disposizione della Protezione civile dell’Emilia-Romagna per intervenire con efficacia e rapidità, in particolare nelle situazioni di emergenza.

Sono 34 i veicoli acquistati dalla Regione con un investimento di 1,2 milioni di euro e consegnati questa mattina ai 9 Coordinamenti provinciali della Protezione civile, da Piacenza a Rimini, oltre ad alcune associazioni regionali di volontari, tra cui Anpas, Associazione nazionale alpini Emilia-Romagna, Croce Rossa, Guardie ecologiche volontarie (Federgev), Soccorso Alpino (Saer) e Associazione nazionale Carabinieri. Due mezzi saranno inoltre assegnati ai Vigili del fuoco di Forlì-Cesena e Rimini. La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta a Bologna sul piazzale “Renzo Imbeni”, al centro del quartiere dove sorgono le torri di Kenzo Tange, in zona fiera, alla presenza dei responsabili dei Coordinamenti provinciali e delle associazioni di volontariato. Gli autoveicoli acquistati dalla Regione, che andranno in particolare a rinnovare e ampliare la dotazione della Colonna mobile regionale della Protezione civile, sono 15 Fiat Fullback e 12 Fiat Ducato, oltre a 5 Jeep Renegade e 2 Fiat Panda.

Questa la distribuzione nei mezzi sul territorio regionale: Coordinamento di Piacenza: 1 Fiat Ducato per il trasporto di persone; Comitato di Parma: 1 Fiat Ducato per il trasporto di persone e 3 Fiat Fullback; Coordinamento di Reggio Emilia: 1 Fiat Ducato per il trasporto merci; Consulta di Modena: 1 Fiat Fullback; Consulta di Bologna: 1 Fiat Ducato per il trasporto di persone e 1 Jeep Renegade; Coordinamento provinciale di Ferrara: 1 Fiat Fullback; Coordinamento di Ravenna: 1 Jeep Renegade; Coordinamento provinciale di Forlì: 2 Fiat Fullback; Coordinamento di Rimini: 1 Fiat Ducato per il trasporto merci, 1 per il trasporto di persone e 1 Jeep Renegade; Associazione nazionale Carabinieri: 1 Fiat Ducato per il trasporto di persone e 2 Fiat Fullback; Anpas: 2 Fiat Ducato per il trasporto di persone e 1 Fiat Fullback; Soccorso alpino (Saer): 1 Fiat Fullback; Federgev: 1 Fiat Fullback e 2 Fiat Panda 4×4; Associazione nazionale Alpini Emilia-Romagna: 2 Fiat Ducato per il trasporto di persone, 1 Fiat Fullback e 1 Jeep Renegade; Croce Rossa Emilia-Romagna 1 Fiat Ducato per il trasporto di persone e 1 Jeep Renegade; Comandi dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena e Parma: 1 Fiat Fullback ciascuno.