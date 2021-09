Decorazioni natalizie non in regola, maximulta dell’Agenzia delle Dogane

E’ già Natale all’Agenzia delle Dogane di Piacenza. I funzionari della Sezione Antifrode e Controlli dell’Ufficio di Piacenza, nell’effettuare il controllo di una partita di oltre 3mila prodotti decorativi, pronti ad essere commercializzati per le prossime festività natalizie, ha constatato la mancanza dei certificati di conformità UE obbligatori per legge e, in taluni casi, anche della prescritta marcatura CE e dei dati dell’importatore.

Per le irregolarità riscontrate sono state comminate sanzioni amministrative sono in misura ridotta pari a 46mila euro, se pagate entro 60 giorni, mentre i dati mancanti nell’etichetta sono stati integrati dall’importatore, sotto vigilanza doganale.

La sicurezza dei prodotti che arrivano sempre ed in ogni occasione nel territorio dell’Unione Europea rimane una priorità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.