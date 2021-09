Denunciato per omicidio stradale il conducente dell’auto coinvolta nel mortale di Muradolo

E’ stato denunciato per omicidio stradale il conducente della Volkswagen Golf coinvolta nell’incidente nel quale ha perso la vita il 19enne Alessio Saponaro, lungo la strada provinciale di Muradolo.

L’uomo, un 47enne residente a Parma, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti previsti in questi casi, ancora in attesa di responso. La moto Yamaha condotta dalla giovane vittima – che viaggiava insieme ad una ragazza di 17 anni – si era scontrata frontalmente la Volkswagen Golf. L’impatto è stato violentissimo e la coppia in sella alla due ruote è stata sbalzata a terra. Per il centauro, nonostante il prodigarsi dei soccorritori non c’è stato nulla da fare.

Dei rilievi e delle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, si occupano i carabinieri di Pontenure.