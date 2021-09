Derby deciso all’overtime, vittoria Bakery sull’Assigeco (68-72)

Esordio con il botto per la Bakery: è di Piacenza la vittoria all’overtime nel derby contro l’Assigeco, prima sfida del girone giallo di qualificazione alla Final Eight di Supercoppa 2021.

Coach Campanella che si affida a Bonacini, Raivio, Lucarelli, Donzelli e Morse; Salieri risponde con Sabatini, Cesana, Gajic, Carr e Guariglia. Palla a due vinta dai biancorossi che siglano il 2-0 con Donzelli, dopo due palle perse da entrambi i lati. Sul ribaltamento di fronte il play Bonacini prende bene posizione sotto canestro e Guariglia sfonda. Anthony Morse inchioda su rimbalzo offensivo e Lucarelli punisce dall’angolo, 0-7 Bakery e timeout Assigeco. Sblocca il tabellino Gajic per la squadra di casa, con una bella tripla alla quale risponde senza indugiare Lucarelli, già 5 i punti per lui. Morse taglia magistralmente a canestro e sigla altri 2 punti; ottima difesa sul fronte opposto che innesca l’ennesima bella azione dei biancorossi, che si conclude con una bomba dall’angolo di Bonacini; 05- 14 il parziale dopo 5 minuti. La prima frazione di gioco scorre via fino all’11-17, senza altre azioni degne di nota; problemi di falli per il play Bonacini e alcuni buchi difensivi che hanno permesso alla squadra di casa di realizzare ben 3 canestri da oltre l’arco dei 3 punti, di cui 2 realizzate dal capitano Cesana.

Il secondo quarto si apre con un 6-0 firmato Assigeco; la scossa arriva da Nik Raivio, che si sblocca con una tripla. In questi secondi 10 minuti di gioco Davide “dada” Pascolo rappresenta il principale problema per i biancorossi, che non stanno trovando le giuste soluzioni per arginarlo. La terza tripla di Gajic e la continua presenza sotto canestro di Pascolo permettono alla squadra di casa di portarsi sul 25-20; la fluidità del primo quarto è sparita e ora sono i padroni di casa a cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Secondo quarto da dimenticare per la Bakery, solamente 4 i punti segnati (Raivio) e tante difficoltà nel far girare il pallone; 32-21 per i padroni di casa all’intervallo.

Campanella si affida al suo quintetto iniziale per ribaltare l’inerzia della partita; pronti partenza e tripla dell’americano Carr, fin qui poco coinvolto. Per la Bakery smuove il punteggio Donzelli con un appoggio di prepotenza. Lucarelli si prende sulle spalle i biancorossi e segna con un pregevole canestro su avvitamento, subisce fallo e in lunetta trasforma il gioco da 3 punti. I biancorossi registrano i meccanismi difensivi ma faticano a trovare tiri puliti, 41-30 a 4’ dalla fine. Canestro e fallo per il lungo Guariglia, massimo vantaggio assigeco sul +15, 45-30. Parzialino per la Bakery firmato Morse – Raivio – Sacchettini, che tengono a galla i biancorossi sul 49-37; un libero di Guariglia chiude il terzo quarto sul 50-37.

Il quarto, ed ultimo parziale, accoglie finalmente una nuova Bakery che, guidata da Nik Raivio, si porta sul -10, 54-44. Bonacini accorcia da 2, 55-46 con 7’ da giocare; sul versante difensivo il play originario di Guastalla subisce sfondamento e guida la rimonta piacentina che si fa viva nella testa dei biancorossi pochi possessi dopo, con altri 3 punti di Bonacini, 55-49. Sull’asse Bonacini-Morse la Bakery trova altri due punti; Nemanja Gajic viene lasciato ancora una volta libero di tirare dall’arco, altri 3 per lui e 62-55 Assigeco con 3 minuti ancora da giocare. Nik Raivio esegue, Anthony Morse conclude, appoggio da sotto e 62-57; Bonacini sale ancora sugli scudi, prende e spara da 3 per il -2 Bakery, 62-20 a 27,7’’ dal termine. Gli ultimi istanti di gioco accendono una partita per certi tratti molto contratta; Raivio penetra, sbaglia ma Morse segue a rimbalzo e sancisce la parità, 62 pari quando mancano 17 secondi alla fine. Per l’ultimo possesso palla a dada Pascolo la cui tripla si spegne sul primo ferro, sarà Overtime. In questi 40’ di gioco spiccano i 19 di Morse e 14 di Bonacini, fautori della rimonta biancorossa insieme a Raivio; per Assigeco ottime le prove di Gajic (4/6 da 3), Guariglia (10) e Pascolo (10).

Il tempo supplementare si apre con dei ritmi infernali, una gran stoppata di Morse su Sabatini; quest’ultimo risponde da 3. Tap-in vincente di Raivio e bomba del solito Bonacini portano la Bakery sul 65-67, +2 per i biancorossi. Bonacini, penetrazione sulla linea di fondo, si appoggia al difensore e sigla un importantissimo +5, 65-70. 1/2 dalla lunetta per Cesana e un bel sottomano mancino di Sabatini riportano l’Assigeco sul -2. Coach Campanella rimette in campo Morse, fatto rifiatare per questi ultimi fondamentali possessi. Ultimo possesso per Assigeco, Sabatini si prende tutta la responsabilità: step back da 8 metri ma la palla si spegne sul primo ferro, rimbalzo di Raivio che aspetta solo di subire fallo. Il 2/2 dalla lunetta dell’americano sigla il 68-72 finale.

E’ festa Bakery per la prima vittoria ufficiale.

BAKERY PIACENZA: Bonacini 19, Lucarelli 8, Raivio 15, Donzelli 7, Morse 19, Sacchettini 4, Chinellato, Czumbel, El Agbani, Perin ne, Ringressi ne.

Allenatore: Federico Campanella

UCC ASSIGECO: Sabatini 5, Cesana 8, Gajic 15, Pascolo 10, Guariglia 10, DeVoe ne , Deri 5, Querci 6, Seck 2, Galmarini, Carr 7.

Allenatore: Stefano Salieri

Parziali: 11-17; 32-21; 50-37; 62-62; 68-72.