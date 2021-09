Il design firmato dall’architetto piacentino Riccardo Sverzellati sbarca alla Milano Design Week 2021 in collaborazione con Campari Soda.

Sverzellati, da sempre impegnato in progetti di design urbano e di edilizia, lancia Piacenza nel prestigioso salone di rilievo internazionale che si svolge a Milano in questi giorni. Grazie ad una collaborazione con il gruppo Campari Soda rivestirà di rosso il quartiere Isola con installazioni urbane dal titolo Senza Etichette create appositamente per la nota azienda milanese, in una cornice prestigiosa quale il Salone del mobile. Quattro installazioni urbane di grande impatto scenico ed emotivo “Senza Etichette”,”Senza Fretta”, “Senza Formalità”, “Senza Appuntamento”, coinvolgeranno i visitatori in un’esperienza itinerante all’interno del quartiere Isola dove potranno ammirare e vivere attivamente le opere del designer piacentino, approdando durante il percorso in 20 locali milanesi dove potranno gustarsi l’aperitivo firmato Campari.

Tutte e quattro le installazioni sono ispirate alla famosa ed iconica silhouette della bottiglietta Campari Soda.