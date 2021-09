Digitalizzazione, sostenibilità e costo materie prime: Confapi in assemblea all’ex Carmine

È in programma mercoledì 22 settembre nella ex Chiesa del Carmine di Piacenza, dalle 18, la XVII Assemblea Generale di Confapi Industria Piacenza. Novità dell’evento è “il format assolutamente innovativo – precisa il presidente Giacomo Ponginibbi – che prevede diversi ospiti illustri che si confronteranno su temi di attualità economica permettendo ai partecipanti di seguire il susseguirsi dei vari interventi e cenare”.

A introdurre i lavori sarà proprio Ponginibbi dopo i saluti delle autorità: dopo la sua relazione si terranno tre tavole rotonde tematiche, intervallate dalle portate servite per la cena. La prima parte sarà moderata da Michele Rancati, vicedirettore di Telelibertà, mentre le tavole tematiche da Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24. Il primo tavolo tematico tratterà la digitalizzazione nella manifattura avanzata e si alterneranno gli interventi di Giuliano Busetto, Head of Digital Industries di Siemens Italia e presidente di Siemens Industry Software Srl, Vincenzo Cerciello, vicepresidente di Confapi Industria Piacenza e di Nordmeccanica Group e di Michele Monno, ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione del dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, oltre che direttore scientifico del Laboratorio MUSP del Tecnopolo di Piacenza.

Il secondo tavolo tematico verterà su un problema di stretta attualità aziendale, ovvero il tema del rincaro dei costi delle materie prime e del loro reperimento: a intervenire saranno Cristian Camisa, vicepresidente di Confapi nazionale e amministratore delegato di T.T.A. Srl, Elisabetta Curti, vicepresidente di Confapi Industria Piacenza e presidente del cda di Gas Sales Srl e Gianclaudio Torlizzi, esperto di commodities e fondatore della società di consulenza T-Commodity, oltre che editorialista economico di Radio Confapi. Nel terzo tavolo si parlerà di sostenibilità e tra i relatori sono previsti Anna Paola Cavanna, vicepresidente di Confapi Industria Piacenza con delega alla sostenibilità e presidente di Laminati Cavanna S.p.A e Davide Galli, direttore del corso di laurea in Management per la Sostenibilità della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza. La conclusione dell’evento è prevista per le ore 22.