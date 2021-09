Dimentica il fucile dopo la battuta di caccia, 56enne denunciato per omessa custodia

Cacciatore si dimentica il fucile, denunciato per omessa custodia di armi. Destinatario del provvedimento dei carabinieri della stazione di Monticelli d’Ongina, un 56enne residente in provincia di Bergamo.

Tutto è accaduto domenica 19 settembre, quando i carabinieri, insieme a personale della Polizia Provinciale, sono intervenuti in una cascina isolata, a Cantarana di Castelvetro Piacentino, a seguito del ritrovamento, da parte di due cacciatori di passaggio, di un fucile da caccia semiautomatico calibro 12 marca Beretta. L’arma, come appurato a seguito degli accertamenti, era di proprietà del 56enne bergamasco, dimenticata la mattina stessa nel corso di un’attività venatoria a Castelvetro. I militari hanno provveduto al sequestro del fucile, venendo però raggiunti sul posto dal 56enne: l’uomo ha spiegato di essersi riparato all’interno della cascina a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, dimenticandosi di prendere il fucile nel momento in cui aveva fatto rientro a casa.

Accortosi di quanto accaduto, era subito tornato a recuperarlo: un ravvedimento che non gli ha evitato la denuncia per omessa custodia di armi.