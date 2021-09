“Disagi e code sulla Statale 45: segnalare il semaforo a Montechiaro”

“Tanti disagi in ValTrebbia per il semaforo sulla statale 45 in prossimità di Montechiaro”.

La denuncia arriva dalla Lega-Valtrebbia: “Chiediamo ad Anas – scrivono gli esponenti del Carroccio – che sia idoneamente segnalato già a partire da Rivergaro e da Bobbio in modo che la gente si comporti di conseguenza facendo magari strade alternative, come ad esempio la strada vecchia di Travo. Tra sabato e domenica si sono formate code chilometriche che hanno creato molti disagi ai turisti e non solo; una comunicazione e una cartellonistica più adeguata li avrebbe sicuramente limitati”.

“Cogliamo l’occasione – proseguono – per chiederci ancora una volta a che punto siamo con i famosi lavori di ammodernamento della statale 45, il progetto per la Cernusca-Rivergaro dove è finito? La ValTrebbia tutta necessita sempre di più di questi lavori, il turismo è, fortunatamente, in continua espansione, le attività commerciali presenti e l’agricoltura necessitano di una viabilità più efficiente, i pendolari che tutte le mattine raggiungono la città per andare a lavorare si meritano una strada migliore. Il tratto genovese della SS 45 è curato decisamente meglio, ad oggi tra Rivergaro e Marsaglia sono presenti 3 semafori con conseguenti sensi unici alternati, a conferma del fatto che i lavori di ammodernamento non possono veramente più attendere”.