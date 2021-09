Domani a Piacenza il Generale Figliuolo, visita in ospedale e concerto al Farnese

E’ confermata per domani, giovedì 9 settembre la visita a Piacenza del Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica – Covid19.

Nel primo pomeriggio, il Generale Figliuolo incontrerà il personale sanitario dell’ospedale di Piacenza e a seguire è prevista una visita al nuovo terzo piano del blocco A, nei reparti di Medicina Area Critica e Unità terapia intensiva respiratoria (UTIR).

Ad accompagnarlo, oltre al direttore generale Ausl Luca Baldino e allo staff della Direzione strategica, vi saranno il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l’Assessore alla Salute Raffaele Donini e il Sindaco e Presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri.

Alle ore 21 nel cortile monumentale di Palazzo Farnese, si terrà la cerimonia di conferimento al Generale Figliuolo del riconoscimento civico e del premio “Piacenza riparte dalla Cultura” attribuitogli dal Comune di Piacenza, che precederà il concerto “Che commedia… Divina”, organizzato dal Comune e dal Secondo Reggimento del Genio Pontieri (i posti sono già esauriti).