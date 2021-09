Domani apre i battenti “Piacenza in bicicletta” con 40 due ruote d’epoca in mostra

Non tanto una storia della bicicletta a Piacenza, già ampiamente indagata, ma le storie legate all’uso della bicicletta in città, attraverso i documenti, lo spoglio del quotidiano locale e con l’aiuto di numerosi prestatori, che hanno messo a disposizione oltre 40 biciclette dalla fine dell’Ottocento agli anni ’70 del Novecento.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (25 e 26 settembre 2021) l’Archivio di Stato di Piacenza promuove la mostra “Piacenza in bicicletta, storie e pedalate tra Ottocento e Novecento” dal 25 settembre 2021 al 28 gennaio 2022. La mostra più che una storia della bicicletta a Piacenza, che è già stata ampiamente indagata, vuole offrire a un pubblico vasto ed eterogeneo le storie legate all’uso della bicicletta in città – per il lavoro, per il divertimento ma anche per la guerra – ma anche ai mestieri che l’hanno vista protagonista – i costruttori, i venditori, i meccanici e i custodi dei depositi – e ai ciclisti, i “corridori”, piacentini e non, veri e propri idoli capaci di scatenare grandi passioni. Oltre ai documenti riguardanti le ditte costruttrici di biciclette, tra cui spicca dalla fine dell’Ottocento, la Orio & Marchand, o ai campioni più famosi, ampio spazio è dedicato alle vicende meno note; grazie allo spoglio del quotidiano locale e con l’aiuto di numerosi prestatori si è ricostruito come è stata vissuta la bicicletta in città: dagli incidenti quasi quotidiani ai numerosissimi furti di due ruote, a volte rocamboleschi, quasi mai smascherati. Insomma, le oltre cinquanta biciclette esposte, oltre alle caratteristiche tecniche e meccaniche, raccontano le vicende che le hanno viste protagoniste.

La mostra è svolta in collaborazione con l’associazione Velolento di Piacenza, che da anni recupera e promuove l’uso di biciclette dimenticate, Editoriale Libertà-Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati che ha messo ha disposizione l’archivio storico del quotidiano piacentino, specchio della realtà cittadina dalla sua fondazione (1883). I prestatori sono: collezioni private, Piacenza; associazione Velolento, Piacenza; fratelli Maserati, San Nicolò a Trebbia; Biblioteca Comunale Passerini-Landi, Piacenza; Archivi Storici Diocesani di Piacenza-Bobbio, sezione di Piacenza.

Aperture straordinarie: domenica 10 ottobre, spettacolo Coppi e il diavolo, di e con Davide Ferrari e le musiche di Claudio Sanfilippo; sabato 6 novembre 2021, concerto Musica in bicicletta dell’Orchestra del Liceo Melchiorre Gioia, diretta da Franco Marzaroli.