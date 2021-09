Domenica 10 ottobre SpazioStore, il mercatino del vintage e dei vinili

Le domeniche di autunno hanno un fascino particolare. Ancora di più se trascorse passeggiando per mercatini, godendosi il sole delicato di ottobre: alla ricerca di chicche d’autore tra vinili o pezzi unici second hand, ascoltando musica dal vivo, gustando street food e bevande calde con gli amici.

Un’occasione per passare una domenica in relax sarà la prossima data di SpazioStore Vintage e Vinili: una formula ormai collaudata, che prosegue con la seconda edizione 2021 anche nel periodo autunnale, domenica 10 ottobre dalle 10 alle 19 a Spazio4.0, il Centro di Aggregazione Polivalente del Comune di Piacenza (Via Manzoni, 21). Durante la giornata musica vintage d’obbligo a cura di dj Lord Picchio e una novità, le caldarroste. Per chi è interessato a esporre, le iscrizioni vanno inviate entro il 7 ottobre, secondo queste modalità:

– compilare il form online al seguente link: https://bit.ly/3EI1mb7

– inviare il modulo di iscrizione e copia del documento di identità a spaziostoremarket@gmail.com, indicando nell’oggetto della e-mail “Iscrizione a SPAZIOSTORE 10 ottobre 2021”

– consegnare il modulo di iscrizione e copia del documento di identità direttamente a Spazio4.0, via Manzoni 21, il lunedì o il venerdì dalle 18 alle 20.

Regolamento e modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito http://www.comune.piacenza.it/spazio4.

Ingresso con Green Pass.